В «Бобруйск-Арене» пройдет турнир по хоккею «Бобренок» среди команд 2014 года рождения

В СК «Бобруйск-Арена» 15-16 октября состоится турнир по хоккею с шайбой «Бобренок» среди команд 2014 г.р..
Участие в турнире примут восемь команд:
Группа «А»: «Бобруйск-2», «Гомель-1», «Металлург-1» (Жлобин), «Шахтер-2» (Солигорск).
Группа «Б»: «Бобруйск-1», «Гомель-2», «Металлург-2» (Жлобин), «Шахтер-1» (Солигорск).
Расписание игр:
15 октября (суббота)
14:00 (левая половина) «Бобруйск-2» - «Шахтер-2»
14:00 (правая половина) «Металлург-1» – «Гомель-1»
14:45 (левая) «Бобруйск-1» - «Шахтер-1»
14:45 (правая) «Металлург-2» – «Гомель-2»
15:45 (левая) «Шахтер-2» - «Гомель-1»
15:45 (правая) «Бобруйск-2» - «Металлург-1»
16:30 (левая) «Шахтер-1» - «Гомель-2»
16:30 (правая) «Бобруйск-1» – «Металлург-2»
17:30 (левая) «Металлург-1» - «Шахтер-2»
17:30 (правая) «Гомель-1» – «Бобруйск-2»
18:15 (левая) «Металлург-2» - «Шахтер-1»
18:15 (правая) «Гомель-2» – «Бобруйск-1»
16 октября (воскресенье)
09:30 (левая) А3-Б4
09:30 (правая) Б3-А4
10:15 (левая) А1-Б2
10:15 (правая) Б1-А2
11:30 (левая) матч за 7-8 место
11:30 (правая) матч за 5-6 место
12:15 (левая) матч за 3-4 место
12:15 (правая) финал
13:00 закрытие турнира
Вход – свободный!