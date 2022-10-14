В «Бобруйск-Арене» пройдет турнир по хоккею «Бобренок» среди команд 2014 года рождения

В СК «Бобруйск-Арена» 15-16 октября состоится турнир по хоккею с шайбой «Бобренок» среди команд 2014 г.р..

Участие в турнире примут восемь команд:

Группа «А»: «Бобруйск-2», «Гомель-1», «Металлург-1» (Жлобин), «Шахтер-2» (Солигорск).

Группа «Б»: «Бобруйск-1», «Гомель-2», «Металлург-2» (Жлобин), «Шахтер-1» (Солигорск).

Расписание игр:

15 октября (суббота)

14:00 (левая половина) «Бобруйск-2» - «Шахтер-2»

14:00 (правая половина) «Металлург-1» – «Гомель-1»

14:45 (левая) «Бобруйск-1» - «Шахтер-1»

14:45 (правая) «Металлург-2» – «Гомель-2»

15:45 (левая) «Шахтер-2» - «Гомель-1»

15:45 (правая) «Бобруйск-2» - «Металлург-1»

16:30 (левая) «Шахтер-1» - «Гомель-2»

16:30 (правая) «Бобруйск-1» – «Металлург-2»

17:30 (левая) «Металлург-1» - «Шахтер-2»

17:30 (правая) «Гомель-1» – «Бобруйск-2»

18:15 (левая) «Металлург-2» - «Шахтер-1»

18:15 (правая) «Гомель-2» – «Бобруйск-1»

16 октября (воскресенье)

09:30 (левая) А3-Б4

09:30 (правая) Б3-А4

10:15 (левая) А1-Б2

10:15 (правая) Б1-А2

11:30 (левая) матч за 7-8 место

11:30 (правая) матч за 5-6 место

12:15 (левая) матч за 3-4 место

12:15 (правая) финал

13:00 закрытие турнира

Вход – свободный!

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