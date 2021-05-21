В БГАЭК прошла диалоговая площадка под девизом «Беларусь: история, независимость, единство»

Диалоговая площадка на тему «Добро пожаловать в Беларусь!», объединившая представителей трех поколений, состоялась в рамках открытой недели цикловой комиссии общеобразовательного компонента с участием администрации, педагогов и учащихся. Ее инициатором выступила преподаватель русского языка и литературы Людмила Кондратьева.

Настоящий молодежный праздник «День вышиванки» развернулся в просторной аудитории колледжа. Тот случай, когда одежда, украшенная белорусским орнаментом, – самый удачный вариант дресс-кода. «Это не просто украшение, это своеобразный шифр, который через столетия передан нам предками. Каждый узор в орнаменте – символ, обладающий мощной энергетикой и несущий определенный посыл», – подчеркнули ведущие Яна Каранкевич и Андрей Дергачев. Гостей праздника встречали необычные фотозоны – импровизированное сельское подворье, где каждый мог сделать яркие снимки с букетами васильков и пшеничных колосков; презентация культурных достопримечательностей, величайших памятников истории и архитектуры; местные «прысмаки»: любимый сладкий брэнд – воздушный зефир и фруктовый мармелад made in Bоbruisk. Учащиеся колледжа Мария Трифоненко и Анастасия Остапчук в сценических образах белорусских мадонн покоряли сердца национальными хороводами с рушниками. Ведь рушник – олицетворение символа святости и духовной чистоты, энергии и защиты, богатства и молодости. А символичные узоры рушников тесно связаны с белорусскими легендами.

Библиотекарь БГАЭК Татьяна Вислоус оформила тематическую выставку-вернисаж «Незалежная, адзіная – у нашым сэрцы Беларусь».

Бобруйск – поистине уникальный центр притяжения представителей православной, католической и иудейской религий. Сегодняшний облик нашей малой родины удивительно гармонично сочетает строгость и монументальность современных многоэтажных зданий с неповторимым колоритом старого еврейского местечка. Дружными аплодисментами встретили участники диалоговой площадки Ангелину Кудину в образе Бобра Самуиловича: в сорочке с бабочкой, штиблетах лодочкой, шляпой и тростью. Прекрасные вокальные данные и артистические способности девушки убедили всех, что именно символ-талисман стал лучшим местом для встречи в городе на Березине.

Карина Пасюра прочла стихотворение белорусского классика Янки Купалы «А хто там iдзе?». Ведь как сказал Глава государства: «Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умная, толерантная, устремленная в будущее нация. И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!»

Следует отметить, что Людмила Кондратьева – победитель престижного литературного конкурса «Живое слово», обладатель диплома II степени в номинации «Патриотизм» за мастерски исполненное стихотворение Льва Озерова «Вечный огонь». Когда это произведение она прочла на диалоговой площадке, у многих ее участников бежали по щекам слезы, а в зале некоторое время царила тишина.

В работе площадки приняли участие заведующий отделением «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» Ольга Глекова; заведующий отделением «Промышленное и гражданское строительство» Татьяна Кравченя; председатель цикловой комиссии общеобразовательного компонента Светлана Витковская; преподаватели иностранных языков Валентина Смольникова и Надежда Степанова; преподаватель белорусского языка и литературы Татьяна Галимкая; учащиеся, которые активно задавали вопросы наставникам и вели с ними диалог.

Почетным гостем стала Алина Ивановна Семенова, заместитель директора по учебной работе. 45 лет она проработала в родном колледже (в ее трудовой книжке единственная запись). Вручая педагогу благодарственное письмо администрации, Светлана Витковская от имени всего педагогического коллектива выразила слова признательности за многолетний добросовестный труд, терпение, профессионализм, умение найти подход к каждому учащемуся. Она отметила, что Алина Семенова во все времена была мудрым и грамотным наставником, неравнодушным и отзывчивым человеком, справедливым руководителем учебно-воспитательного процесса. В ответной речи Алина Ивановна рассказала о себе. Ее трогательная речь была посвящена прощанию с колледжем, который стал для нее вторым домом. «Вот и пришел час прощаться. Позади долгие годы плодотворного труда. Всю жизнь я дышала только своей работой, отдавая ей частичку души. С колледжем связаны все основные этапы моей жизни». Алина Ивановна призналась: «Наше поколение часто ругает молодежь. Я по работе общаюсь с вами ежедневно и хочу сказать, что вы замечательные! Совершенно новое поколение, свободное от стереотипов, мыслящее по-новому, живущее осознанно и стремящееся к развитию. Не останавливайтесь, стремитесь узнавать и постигать новое, изучайте законы жизни, познавайте и развивайте себя. Применяйте знания на практике и направляйте только на созидание!» Она призвала молодежь прислушиваться к себе, на что откликается душа, и только так выбирать дело всей жизни. «Якуб Колос сказал: «Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь». Ведь когда человек на своем месте, всегда есть результат», – дала мудрый совет Алина Ивановна. Она отметила: «Хочу, чтобы у моей страны было великое будущее – то, которого она заслуживает! Беларусь – это место, которое дает нам новые силы и желание двигаться навстречу нашим мечтам!»

Валентина Cмольникова, преподаватель БГАЭК.