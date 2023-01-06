В Беловежской пуще рассказали, чем будут удивлять туристов в 2023 году

В национальном парке "Беловежская пуща" опубликовали календарь туристических событий на 2023 год.

Акцент сделан на то, что в нацпарке можно интересно и познавательно провести время в любую пору года. Массовые мероприятия расписаны практически на каждый месяц. "В 2023 году у нас появилось больше мероприятий, разнообразили их тематику. Добавили в календарь не только праздники, но и эколого-просветительские мероприятия. К нам приезжает много людей, которым интересен большой спектр моментов из жизни Беловежской пущи", - рассказала начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы нацпарка Оксана Богалейша.

Так, 25 февраля гостей приглашают отметить масленицу. В этот день в Беловежской пуще до следующей зимы попрощаются со Снегурочкой. В марте туристам предложат понаблюдать за вольно обитающими зубрами и побывать в заповедной дубраве. На 1 апреля намечен праздник "Гуканне вясны". Организаторы готовят конкурсы, мастер-классы и игры, посвященные обитающим в пуще птицам. А в конце месяца (предварительно, 22 апреля) в национальном парке откроют велосипедный сезон. В этот день проведут занимательный квест по пути к поместью белорусского Деда Мороза. Майская программа тоже насыщенная. На 8 мая намечен велопробег "Дорога Памяти", приуроченный ко Дню Победы. Также 18 мая Беловежская пуща присоединится к международной акции "Ночь музеев". А 27 мая привлечет аудиторию, которая интересуется естествознанием. Научные сотрудники выступят с лекциями и презентациями о национальных парках Беларуси.

Лето тоже обещает быть интересным. Так, 3 июня туристов зовут посетить фестиваль "Добрыя суседзі" и отдохнуть на Царской поляне. Соприкоснуться с традициями купальского вечера можно будет 6 июля. А 29 июля в национальном парке обещают устроить праздник варенья. Вероятно, любителей истории и старины не оставит равнодушным "День живой археологии". На территории археологического музея под открытым небом 19 августа воссоздадут моменты жизни людей в бронзовом и железном веках, запланированы мастер-классы по древним промыслам и ремеслам.

Осень работники национального парка называют самой красивой порой года в Беловежской пуще. Они приглашают гостей 16 сентября шумно и весело отметить профессиональный праздник - День работников леса. Еще одним запоминающимся событием может стать 23 сентября. В этот день туристам предлагают понаблюдать за ревом оленей. На 21 октября намечено закрытие велосипедного сезона. В ноябре же ожидается затишье перед началом зимнего сезона. Уже известно, что 9 декабря в поместье Деда Мороза вновь вернется Снегурочка. К слову, в этом году исполнится 20 лет с момента открытия сказочной усадьбы. По этому поводу в Беловежской пуще устроят большой праздник.

"В 2022-м мы почувствовали увеличение турпотока. Интересно, что он распределялся равномерно в течение всего года. У нас побывали более 500 тыс. человек", - добавила Оксана Богалейша.

По материалам belta.by.