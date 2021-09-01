В белорусских школах вводится факультатив по правам человека

Факультатив "Будущее начинается сегодня", направленный на формирование у школьников основ культуры прав человека, вводится в белорусских школах с 1 сентября. Учебные программы курса утверждены постановлением Министерства образования №144 от 2 июля 2021 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению учебная программа предназначена для учеников 3-8-х классов. Она рассчитана на 17 часов и предусматривает два варианта работы: 1 час в неделю в течение полугодия либо 1 час в две недели в течение года.

В частности, факультатив поможет учащимся осознать ряд правовых понятий, среди которых "права человека", "права ребенка", "человеческое достоинство", "собственное мнение", узнать о способах (механизмах) защиты прав ребенка государством, научит находить и анализировать информацию по вопросам прав человека, в том числе при помощи информационно-коммуникационных технологий, определять проблемы в области прав человека, касающиеся основных сфер собственной жизни и жизни других людей.

По информации Национального правового интернет-портала, Министерством образования подготовлены также примерный тематический план факультатива и учебный материал.

Узнать о своих правах, обязанностях и найти другую правовую информацию в увлекательной и доступной форме можно также на специализированном интернет-ресурсе по правовому просвещению детей и подростков в Беларуси - Детском правовом сайте.