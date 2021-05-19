В белорусских лесхозах будут проводить встречи с общественностью, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Такого пристального внимания к лесному хозяйству, пожалуй, не было никогда. Стараниями блогеров многие белорусы действительно задумались о ценности природных ресурсов. С одной стороны нас это радует, с другой - хочется, чтобы сила была в правде, а не в громких, но пустых заголовках. Начиная с мая минимум раз в месяц мы будем проводить встречи с общественностью. Это могут быть жители деревни, которые беспокоятся за судьбу близлежащего леса, представители общественных организаций, которым есть что спросить у лесников, или те же самые блогеры, которые хотят не просто писать, но и разбираться", - сказали в пресс-службе.

Подобные встречи будут организованы в каждом лесхозе и ГПЛХО. Формат может быть разным: от общения в кабинете до выездных рейдов.

Даты майских встреч будут опубликованы на сайтах учреждений уже в ближайшие дни.