В Белгидромете рассказали, каких климатических потрясений белорусам стоит опасаться

Начальник отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец в интервью БЕЛТА рассказала о климатических потрясениях, которые могут ждать белорусов в ближайшее время.

По словам Натальи Клевец, проявления изменений фиксируются по нескольким индикаторам: изменение температуры, рост уровня моря, сокращение ледников, рост кислотности океана и другие. В Беларуси в первую очередь ощущаются региональные проявления изменения глобальной температуры воздуха. "По данным Всемирной метеорологической организации, в Европе экстремально высокие температуры воздуха лидируют по количеству вызванных смертей среди всех климатических проявлений, - сказала климатолог. - Например, в 2010 году в Восточной Европе началась интенсивная волна тепла. В России из-за этого климатического явления погибли около 55 тыс. человек".

Белорусам стоит понимать, что климат меняется очень быстрыми темпами, за всю историю такой интенсивности не отмечалось никогда. "Конечно, изменения климата в нашей стране будут проявляться, но не так критично, как в малых островных государствах. В этих странах в связи с ростом уровня моря есть прямые риски затопления и исчезновения территории под водой. В Беларуси все-таки изменение климата имеет не такое прямое воздействие", - отметила климатолог.