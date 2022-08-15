В Беларуси завершается уборка озимого рапса

По данным оперативной информации, на утро 15 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,387 млн га, что составляет 64,8% от плана. В Брестской области убрано 91,4% площадей (316,4 тыс. га), Витебской – 47,1% (170,4 тыс. га), Гомельской – 70,8% (245,5 тыс. га), Гродненской - 58,5% (178,5 тыс. га), Минской - 64,4% (289,1 тыс. га), Могилевской – 56,5% (187,7 тыс. га).

В стране намолочено 5,221 млн т зерна при средней урожайности 37,6 ц/га. «В этом году урожайность отмечается выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году она составила 31,3 ц/га», – сказали в ведомстве.

Озимый рапс на зерно убрали с 292,9 тыс. га, что составляет 95% к уборочной площади, намолотили 776,1 тыс. т при средней урожайности 26,5 ц/га. Почва под сев этой культуры подготовлена на 338,3 тыс. га, что составляет 79,9% запланированных площадей. Посеяли озимый рапс на зерно на 77,9 тыс. га – это 18,4% от плана.

Пивоваренный ячмень убрали с 32,8 тыс. га – это 60% от плана, намолотили 135,5 тыс. т при средней урожайности 41,4 ц/га, а в прошлом году на этот период было 32,6 ц/га.

Лен вытереблен на 39,2 тыс. га, что составляет 88,6% уборочной площади.

Второй укос трав проведен на 836,6 тыс. га (81,9% от плана). Заготовлено 712,8 тыс. т сена (74,6% от плана), 11,751 млн т сенажа (87,5%) и 331,6 тыс. т силоса (1,74%).

БЕЛТА.