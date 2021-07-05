В Беларуси запущен проект по наблюдению за динамикой развития экономики

Специальный проект "Индекс 360ᵒ" предоставляет любому желающему возможность следить за динамикой развития экономики Беларуси в режиме, близком к реальному времени, сообщает БЕЛТА.

В настоящий момент на сайте проекта icheck.by еженедельно публикуется один сводный индекс и один сводный показатель, но их количество будет постепенно увеличиваться в соответствии с запросами пользователей. Доступ к аналитической информации предоставляется на безвозмездной основе.

"Сводный индекс активности розницы - новый инструмент мониторинга, позволяющий отслеживать активность и состояние розничного бизнеса в Беларуси. Индекс охватывает все сферы реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг и отражает динамику объема потребления белорусов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в МНС. Базой для расчета индекса становятся ежедневно обновляемые данные, поступающие от подключенного по всей территории страны кассового оборудования. Положительные значения индекса свидетельствуют о том, что в текущем периоде выручка (количество покупок) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В качестве второго показателя доступен сводный - соотношение наличной и безналичной форм оплаты в рознице, во всех сферах реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Проект запущен республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" по согласованию с МНС.