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Фотофакт

В Беларуси зацвели подснежники. Фото

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В Беларуси зацвели подснежники. Фото

В Беларуси из-за затянувшейся зимы подснежники зацвели лишь в середине апреля. Большинство видов этого растения занесены в Красную книгу как исчезающие, поэтому собирать их запрещено.

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