В Беларуси зацвели подснежники. Фото
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Фотографии: Синьхуа -БелТА
В Беларуси из-за затянувшейся зимы подснежники зацвели лишь в середине апреля. Большинство видов этого растения занесены в Красную книгу как исчезающие, поэтому собирать их запрещено.
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