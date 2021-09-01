В Беларуси за январь-июль собрано почти 434 тыс. т вторичных материальных ресурсов

В Беларуси за январь - июль 2021 года собрано почти 434 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР). Об этом сообщила сегодня журналистам директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич.

"За 7 месяцев текущего года в Беларуси собрано почти 434 тыс. т вторичных материальных ресурсов, это составляет 56,2% от плановых показателей, утвержденных в госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда до 2025 года". Если говорить об отдельных видах вторичных ресурсов, то отходов бумаги и картона собрано 216 тыс. т, или 55,6% от плановых показателей, отходов стекла - 106 тыс. т (55%), полимерных отходов - 58 тыс. т (57,7%), шин - 32,4 тыс. т (59,3%), масла - 12,4 тыс. т (почти 67%), отходов электрического и электронного оборудования - 13,7 тыс. т (54,4%)", - рассказала руководитель предприятия.

В стране совершенствуется система раздельного сбора. По состоянию на 1 июля этого года в Беларуси установленного около 714 тыс. контейнеров как для сбора коммунальных отходов, так и для раздельного сбора мусора. "У нас существуют сортировочные линии, их система постоянно совершенствуется, за счет этого увеличивается процент загрузки мощностей сортировочных линий и мусоросортировочных заводов. По данным за 6 месяцев 2021 года, на линии сортировки заводов поступило более 338 тыс. т коммунальных отходов, загрузка мощностей составляет почти 70%", - сообщила Наталья Гринцевич.

"Хотела бы отдельно отметить раздельный сбор, то есть извлечение вторичных материальных ресурсов. Если говорить о смешанных отходах, то извлечение ВМР из них составляет около 15%, а если о ВМР от раздельного сбора, то это почти 56%. Также в стране ведется работа по созданию региональных комплексов, это объекты, где будут сортироваться и перерабатываться некоторые виды вторичных ресурсов. Сейчас у нас введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Витебске, началось строительство такого комплекса в Орше и Барановичах, готова проектно-сметная документация и в ближайшее время уже начнется строительство такого комплекса в Бобруйске. Идут работы по проектированию комплексов в Гомеле, Новополоцке, Волковыске, Мозыре и Жлобине. В настоящее время уже практически создан объект по использованию RDF-топлива в ОАО "Красносельскстройматериалы", - добавила директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".