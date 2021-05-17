В Беларуси за выходные задержаны более 100 нетрезвых водителей
БелТА 92 0
За выходные установлены 108 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
294 водителя не имели права управления транспортным средством.
Произошло 14 учетных ДТП, в которых трое человек погибли и 14 - получили травмы.
также
-
За неделю в Бобруйске пожаров не зафиксировано. В районе – 2 возгорания
-
В Беларуси за выходные задержаны более 100 нетрезвых водителей
-
В Беларуси с начала года утонули 56 человек
-
Более 50 человек погибли на пожарах в Могилевской области с начала года
-
Бобруйчанин купил кроссовки в интернете и оказался обманутым