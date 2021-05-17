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Происшествия

В Беларуси за выходные задержаны более 100 нетрезвых водителей

БелТА 92 0

В Беларуси за выходные задержаны более 100 нетрезвых водителей

За выходные установлены 108 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

294 водителя не имели права управления транспортным средством.

Произошло 14 учетных ДТП, в которых трое человек погибли и 14 - получили травмы.

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