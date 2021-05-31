В Беларуси за выходные в ДТП погибли два человека

За истекшие выходные произошло 10 учетных ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы, среди них трое детей. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Установлен 131 нетрезвый водитель. 289 водителей не имели права управления.

В выходные на особом контроле ГАИ были дороги в зонах отдыха. Сотрудники ДПС пресекали грубые нарушения ПДД водителями и пешеходами, помогали участникам дорожного движения. Инспекторы уделили особое внимание выявлению нетрезвых автолюбителей и мотоциклистов, игнорирующих скоростные режимы, пренебрегающих правилами обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролировали использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности: ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

ГАИ призывает родителей напомнить детям о безопасном поведении на дорогах. Главное правило: до семи лет ребенку на дороге одному делать нечего. Проезжая часть - запретная зона. Детям постарше объясните, что край тротуара - граница, которую можно пересекать только после алгоритма действий: остановился, посмотрел по сторонам, убедился, что машины затормозили, и только потом пошел по "зебре".

"Взрослые, будьте особенно внимательными во дворе. Из-за любой стоящей машины или дерева под колеса может выбежать ребенок. Из-за маленького роста детей не видно за обычными седанами, не говоря уже о микроавтобусах и джипах. Детей нужно учить сначала выглядывать из-за препятствия и только потом идти, - отметили в МВД. - Напоминаем, что до 5 июня водителям необходимо ездить с ближним светом фар: в стране проходит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!".