В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек

В Беларуси за сути при пожарах погибли пять человек и еще двое получили травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

В Столбцах загорелась хозпостройка во дворе частного дома. Утром 14 мая были найдены погибшими хозяин 1959 года рождения и его гостья 1956 года рождения. В тот же день в больнице умерла пенсионерка, которая 1 мая получила ожоги при пожаре в доме в Бобруйске.

Сегодня в 03.36 спасатели получили информацию о пожаре в деревне Цвирки Столбцовского района. Дом принадлежит мужчине 1960 года рождения. Были обнаружены погибшими его сын 1985 года рождения и еще один неопознанный человек. Эксперты устанавливают его личность, а также причины пожара и гибели людей.

Ранним утром 14 мая в агрогородке Сосны Любанского района при пожаре спасен мужчина 1975 года рождения. Он отравился продуктами горения, его госпитализировали. Еще один пожар случился днем в Могилеве. Хозяйка дома 1962 года рождения пыталась сама потушить огонь, надышалась дымом и получила ожоги. Женщину госпитализировали. Возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.