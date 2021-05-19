0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В Беларуси за пять лет в детсадах создано около 16 тыс. дополнительных мест

БелТА 48 0

В Беларуси за пять лет в детсадах создано около 16 тыс. дополнительных мест

За пятилетку в Беларуси создано около 16 тыс. дополнительных мест в детсадах, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

"На уровне дошкольного образования безусловный приоритет - обеспечить каждого ребенка местом в дошкольном учреждении. Принимаемые правительством меры позволили в целом решить эту проблему. С 2015 по 2020 год создано около 16 тыс. дополнительных мест в детских садах, в том числе за счет строительства 82 новых. В текущей пятилетке продолжится интенсивное строительство детских садов и развитие сети дошкольных учреждений во встроенных помещениях. В рамках госпрограммы в планах до конца 2025 года построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест", - сказал Игорь Петришенко.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿