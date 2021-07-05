В Беларуси за неделю утонули 20 человек

По оперативным данным ОСВОД, 20 человек утонули в Беларуси за прошедшую неделю, 12 спасены работниками ОСВОД и МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, 3 июля подразделения МЧС привлекались на поиски утонувших людей в Слуцке Минской области и Сморгони Гродненской области, где спасателями были извлечены из воды погибшие 55-летний мужчина и 54-летняя женщина.

В это же день в Минске, благодаря своевременному вызову работниками МЧС, был спасен из реки Свислочь тонувший 44-летний мужчина

4 июля тонущему в Свислочи пенсионеру из Минска, к сожалению, спасателям помочь не удалось – звонок в службу «101» поступил в тот момент, когда пожилой мужчина уже скрылся под водой. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, на поверхности воды никого не было. Спасатели обнаружили погибшего на глубине 2,5 метров под водой на расстоянии 50 метров от берега.

Также в этот день не обошлось без жертв на воде возле деревни Осовец Могилевской области, где в реке Друть утонул 71-летний мужчина, а в водоеме возле деревни Гринцы Гродненской области погибла женщина 1961 года рождения.