В Беларуси за две недели собрали более 15 тысяч килограмм крышек. Прибыль направят тяжелобольным детям

Более 15 тонн пластмассовых крышек от бутылок собрали в Беларуси за 13 дней в рамках экотурне проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». С 25 октября по 6 ноября специальный грузовик для сбора крышечек посетил 50 населенных пунктов республики. Собранная пластмасса будет передана на переработку, а вырученные от переработки денежные средства направят в помощь тяжелобольным детям.

Как сообщил официальный представитель проекта Николай Заяц, сбор крышек в формате экотурне проходит в Беларуси во второй раз и стал возможен благодаря поддержке Coca Cola в Беларуси. Вместе с тем по стране установлены общедоступные стационарные пункты сбора, где каждый желающий может оставить крышечки. Инициатива действует в Беларуси с середины 2018 года. Суммарно за прошлый год волонтерами проекта было собрано более 55 тонн пластмассовых крышек.

По словам руководителя проекта Натальи Кунцевич, интерес к благотворительности через сбор пластмассы в Беларуси растет: «В 2021 году в рамках экотурне собрано в 1,5 раза больше крышечек, чем в рамках экотурне предшествующего года. Ранее инициатива уже помогла нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони, Жодино, Глубокого, Пинска, Березовки. Наряду с благотворительной помощью проект делает вклад и в заботу об окружающей среде».

По оценкам представителей проекта, ежегодно жители республики отправляют в отходы более 4 000 тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии, стоимость которых составляет около 800 000 $.