С миру по крышке, или Помощь вместо лайка

Даже если вы не считаете себя филантропом, сегодня дурным тоном считается открутить крышку напитка и выбросить в общее мусорное ведро. Так вы упускаете шанс помочь нуждающимся. О том, куда, как и когда жертвовать крышечками на пользу другим, рассказывает Николай Заяц, официальный представитель проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».

Организаторы и кураторы благотворительного проекта утверждают, что в Беларуси имеют инвалидность более 565 тысяч детей и взрослых, на лечение и реабилитацию которых не хватает государственного финансирования. При этом ежегодно в стране на свалках оказывается более 4000 тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии, стоимость которых составляет около 800000 долларов.

– Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» начал работу в середине 2018 года, – рассказывает Николай. – Изначально идея реализации принадлежит директору учреждения «Социо­ЭкоЦентр» Наталье Кунцевич, которая своими усилиями и невероятным старанием разработала идею и смогла собрать большую команду волонтеров для работы над ней. Редко можно встретить такое сочетание – проект содействует не только развитию благотворительности (все деньги от реализации крышечек отправляются на помощь тяжелобольным детям), но и делает вклад в сохранение экологии (ведь тонны пластмассы не аккумулируются на свалках, а отправляются на переработку). Вместе с тем мы видим в этом и множество других преимуществ. Например, именно через сбор крышек можно оказать реальную помощь нуждающимся, при этом не затрачивая на это больших сумм денежных средств. Достаточно каждый раз просто сохранять маленькую крышечку, которую мы обычно привыкли неосознанно выбрасывать в мусор.

Хочется добавить, что с Николаем можно поговорить не только о крышечках. Длительное время он занимается реализацией гуманитарных и культурных проектов в Беларуси. Сегодня основным местом работы, помимо сотрудничест­ва с «крышечным» проектом, является Белорусское Общество Красного Крес­та. Николай – специалист по связям с общественностью секретариата. Уже много лет он занимается организацией культурных и гуманитарных проектов и инициатив. И «Новая жизнь в обмен на крышечки», которое реализует «Социо­ЭкоЦентр», – один из таких.

– Сегодня проект разросся по всей стране. В специальные контейнеры проекта (желтые деревянные домики – прим.) собирают крышки в десятках населенных пунктов Беларуси. Благодаря работе нашего проекта в 2020 году, а также в феврале 2021 года за счет поставки перерабатывающим организациям пластмассовых крышек была предоставлена помощь свыше 18 тысяч рублей! Большая часть средств направлена подопечным проекта для оказания им медицинской помощи и приобретения изделий медицинского назначения, медтехники, лекарственных средств детям, име­ющим заболевания костно-­мышечной системы и соединительной ткани и тяжелые болезни нервной системы. Часть суммы предоставлена государственному учреждению «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов». Многие не верят, что такая помощь оказалась реальной благодаря сбору пластмассовых крышек от бутылок. Но это действительно так.

А в эти дни при поддержке Coca-Cola в Беларуси по стране отправился специальный грузовик, который будет собирать крышечки в населенных пунктах. Такое экотурне продлится почти две недели. Собранные крышки позднее отправятся на переработку, а вырученные от нее денежные средства направят на помощь нуждающимся.

Заедет грузовик и в Бобруйск. Сдать крышечки в помощь тяжелобольным детям бобруйчане смогут 29 октября, в пятницу, с 10.50 до 11.40 по адресу: ул. Минская, 61 (грузовик Coca-Cola). Всегда можно оставить свой «благотворительный багаж» в контейнерах по следующим адресам: ул. Интернациональная, 22; ул. Чонгарская, 54; ул. Октябрьская, 119; ул. Минская, 135.

Сдавая крышечки, ознакомьтесь с простыми правилами, которые помогут волонтерам выручить больше средств. Подробно они указаны на контейнере. К примеру, благотворительный материал надо сдавать чистым, иначе при переработке появится плесень от остатков органики, что подвергнет угрозе всю благотворительную партию при переработке. Сдавайте крышки без вкладышей и полипропиленовых наклеек. Можно сдавать капсулы от шоколадных яиц, а вот колпачки от помад и авторучек не принимают.

– Николай, вы трудитесь в Минске. Есть ли кураторы в нашем городе и как самому стать волонтером?

– Да, в Бобруйске есть волонтеры. В рамках экотурне Бобруйск координирует наш волонтер Юлия. В акции участвуют множество учреждений образования, банки, магазины, торговые точки, офисы, детские сады и другие площадки. Партнеры устанавливают на своих площадках контейнеры, в которых собираются крышки. Каждый небезразличный человек может сдать в такие пункты сбора крышки, которые затем отправятся на переработку. Мы всегда рады новым партнерам, которые готовы про­явить социальную ответственность. Каждый желающий помочь со сбором крышечек может связаться с нами через социальные сети. Помощь всегда будет полезна. Но самая главная помощь – это собирать крышечки и рассказывать об этом друзьям, коллегам, знакомым, родственникам. Ведь только если соберется достаточное количество крышечек, мы сможем оказать помощь нуждающимся.

– Сколько нужно собрать крышечек, чтобы, скажем, купить инвалидную коляску?

– За прошлый год удалось собрать чуть больше 55 тонн крышек. В этом году мы рассчитываем, что сможем превзойти эту цифру. К сожалению, ответить на вопрос о том, сколько нужно собрать крышечек, чтобы что-то приобрести, очень сложно. Это зависит от многих факторов: от того, сколько в целом будет собрано крышек, от того, какая именно инвалидная коляска должна быть приобретена. Однозначно можно сказать, что сбор крышечек дает какой-то реальный эффект только тогда, когда они собираются толокой, то есть массово. К слову, если кто-то захочет сдать крышечки сам, то перерабатывающий завод не примет их: крышки можно сдать только в больших объемах, начиная от нескольких тонн.

Что ж, у каждого доброго начинания есть аналоги в мировой истории. С крышечками она началась в Турции в 2011 году. Студент факультета стоматологии Эгейского университета Кусхтрим Ахмети пожалел женщину, которая тащила на спине ребенка-инвалида, — у семьи не было денег на инвалидную коляску. Он и придумал акцию «Голубая крышечка», чтобы на деньги за собранный пластик купить коляску. В университете к инициативе отнеслись сначала подозрительно, но Ахмети удалось заручиться поддержкой декана, и уже через три месяца первая инвалидная коляска была приобретена. Интернет, социальные сети, СМИ запестрили сообщениями о проекте, кампания из университета перекочевала на улицы, в общественные места: люди мастерили разного вида коробки, на деревьях появились пятилитровые пластиковые бутылки для сбора крышек, постепенно к акции присоединились кафе и рестораны. Акция собрала около 280 тонн пластика, было приобретено 1100 инвалидных колясок.

В США с 2008 года стали популярны подобные инициативы, одна из самых известных — проект Cups with Love, который начался со сбора вторсырья, а с 2014 года деньги от переработки стал передавать на благотворительность.

В ряде других стран инициатива по сбору пластиковых или металлических крышек в пользу благотворительных организаций исходит от бизнеса. Как правило, это акции социального маркетинга заведений, где пробки от бутылок с напитками всегда в избытке: бары, рестораны и прочие подобные заведения. Распространена практика, когда у посетителей есть возможность выбрать, в пользу какой местной НКО пойдет их пробка. Той, которая помогает котикам, детям или культуре? Каждый месяц, неделю или даже день можно выбирать разные организации.

По мнению Николая, в нашем менталитете заложены сопереживание и желание помогать людям: «В этом мы все убедились, когда начали реализовывать проект. К инициативе окружающие относятся с огромным интересом и стараются поддерживать. Сбор крышечек оказывается увлекательным занятием, особенно для детей: они устраивают соревнования по сбору крышек, ищут самые необычные крышки, обмениваются крышечками разных цветов. Между собой в сборе соревнуются и учреждения образования или офисы.

Особенно важно видеть, как радуются люди, когда им передают те критически важные вещи, которые они не могут себе позволить. С маленького доброго дела – сохранения крышки – начинаются большие добрые дела – помощь нуждающимся. И это, безусловно, привлекает к проекту с каждым днем все больше людей».