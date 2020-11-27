В Беларуси вылечили от коронавируса 101-летнего пациента
belta.by 110 0
В Беларуси вылечили от коронавируса 101-летнего пациента. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Врач рассказал, что среди его самых пожилых пациентов был 89-летний белорус. Но в целом в стране от коронавируса вылечивали людей и более старшего возраста.
"В Беларуси был пациент в возрасте 101 года", - рассказал Юрий Горбич.
также
-
Лукашенко пообещал посетить ряд медучреждений, занятых в лечении больных коронавирусом
-
Более 100 млн доз вакцины против коронавируса “Спутник V” произведут в Индии
-
В Беларуси вылечили от коронавируса 101-летнего пациента
-
Коронавирус в Беларуси. Официальные данные 26 ноября
-
Макей: оперативный коллегиальный диалог МИДов Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии