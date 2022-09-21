В Беларуси ввели временное регулирование цен на средства защиты растений и кормовые добавки

В Беларуси ввели регулирование цен на средства защиты растений и кормовые добавки (за исключением кормовых добавок для кошек, собак, декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных животных) на 2022-2023 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 сентября 2022 года №623, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлены предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера). Размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юрлиц и ИП, участвующих в реализации товаров.

Постановление вступает в силу после официального опубликования