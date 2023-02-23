В Беларуси в 2021-2022 годах построено более 600 тыс. кв.м электродомов. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Число электродомов растет во всех регионах страны. За пятилетку стоит задача построить около 2 млн кв.м электрифицированного многоквартирного жилья. За 2021-2022 годы введено 666 тыс. кв.м такого жилья", - рассказал Виктор Каранкевич.

Параллельно проводятся работы по переводу индивидуального жилищного фонда на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. За 2022 год в энергоснабжающие организации поступило 22,6 тыс. обращений граждан о выдаче техусловий - 84%, или 19 тыс., удовлетворены.

Всего за 2019-2022 годы в энергоснабжающие организации поступило 90,2 тыс. таких обращений - удовлетворено 78,7%, или 71 тыс. С каждым годом процент растет.

По материалам belta.by.