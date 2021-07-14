В Беларуси удалось предотвратить ряд терактов благодаря внедрению сотрудников КГБ в чат ОГСБ

Телеканал ОНТ в фильме-расследовании "20 ТЕРРОР 21" раскрыл подробности деятельности участников террористических ячеек на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Осенью прошлого года, когда протестная активность стала снижаться, в Telegram-сообществах начали появляться новые каналы и чаты. Их всех объединяла схожая тематика - радикальная - бить, поджигать, убивать. Всю осень и зиму каналы и чаты активно набирают участников, в своих лентах призывают бороться. Идея одна - возможен только силовой вариант. Участников активно инструктируют, как крушить, сопротивляться милиции, как нападать и с помощью чего. Весной эта активность только нарастает. Кровь, насилие, взрывы - организаторы не скрывают, на что готовы. Центром по координации становится ресурс "Отряды гражданской самообороны Беларуси". Белорусские спецслужбы понимают: это может привести к тяжелым последствиям для страны и людей.

"Естественно, в связи с этим на этот информационный ресурс было обращено повышенное внимание, - рассказал сотрудник контртеррористического подразделения КГБ. - Информационный ресурс контролировался за счет внедрения сотрудников в этот чат под видом участников этого информационного ресурса, разделяющих такие же взгляды, как и его основные подписчики".

Количество внедренных участников в целях следствия не раскрывается.

Задача оперативников - наблюдать и, если есть повод, предотвращать готовящийся теракт. Во главе канала ОГСБ стоит некий Дис. Он меняет ники, аватарки, соблюдает повышенные меры предосторожности. Еще один администратор - Злой Бэтц - 20-летний Егор Дудников. В чат ОГСБ он слал сообщения с российского номера. На этом и погорел. Он сразу же напишет явку с повинной и подтвердит свою причастность к Telegram-ресурсу.

Именно от Диса шли указания и именно он ставил задачи. Но были и те, кто сам проявлял инициативу. В числе участников деструктивного чата и решительно настроенная девушка с ником "Октавия". Она же Наталья Матвеева. Именно ее вместе с внедренным сотрудником отправят поджигать лесозаготовительную технику в Березинском районе.

Задержание произошло ночью. В рюкзаке монтировка, стеклянная бутылка с тканью, бутылки с жидкостью с запахом ГСМ, топор, металлический лом, зажигалка. В беседе со следователем Матвеева расскажет и о руководителе чата Дисе, и задачах, которые он ставил перед участниками. Сам в акциях не участвовал.

Следователями в итоге сформирован портрет Диса. Это 35-летний Денис Хромов (Хофман) - уроженец России, который проживал и учился в Украине. Склонял людей к поддержке евромайдана. Поддерживал близкие контакты с представителями "Правого сектора". До сентября 2020-го занимался бизнесом в Германии, но обанкротился. После этого возглавил радикальный Telegram-чат ОГСБ.

Как стало известно из фильма-расследования, террористы ОГСБ планировали подрыв узла связи ВМФ России под Вилейкой. Гранаты, заряды направленного действия, часовые механизмы, детонаторы. Такой пакет собирались использовать при взрыве узла радиосвязи. Но теракт не состоялся и объект не пострадал. Совершить подрыв помешали сотрудники КГБ.