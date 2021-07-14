В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни

Централизованное тестирование в резервные дни стартует сегодня в Беларуси. Испытание планируют сдавать 927 человек - те, кто по уважительной причине не смогли его пройти в основной день. При этом комиссия рассматривала каждый случай индивидуально, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый резервный день сдавать ЦТ будут 716 абитуриентов. По предметам лидируют русский язык и математика, на которые зарегистрировано 139 и 116 абитуриентов соответственно, рассказали в РИКЗ.

Испытание по белорусскому языку планируют пройти 40 абитуриентов, физике - 96, химии - 37, биологии - 76, английскому языку - 88, немецкому языку - 11, испанскому языку - 1, истории Беларуси - 51, по обществоведению - 58, географии - 1 и по всемирной истории - 2 человека.

ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.