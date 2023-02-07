В Беларуси стартовал туристический конкурс «Познай Беларусь»

В Беларуси стартовал XXI Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь». Его проводят Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Национальное агентство по туризму.

Среди задач конкурса "Познай Беларусь" - стимулирование конкурентоспособности рынка туруслуг Беларуси, поощрение за вклад в развитие туриндустрии. Также конкурс способствует созданию положительного имиджа Беларуси как страны, привлекательной для туристов и экскурсантов. Он призван популяризировать исторические достопримечательности, культурное и природное наследие, а также повышать престиж профессий, занятых в туристической индустрии, стимулировать использование современных технологий в туризме.

Конкурс проводится по 13-ти номинациям:

Номинация «Я познаю Беларусь»;

Номинация «Экскурсовод года»;

Номинация «Туристическая компания года»;

Номинация «Средство размещения года»;

Номинация «Санаторий года»;

Номинация «Агроэкоусадьба года»;

Номинация «Материал года»;

Номинация «Музей года»;

Номинация «Фотография года»;

Номинация «Объект экологического туризма года»;

Номинация «Объект промышленного туризма года»;

Номинация «Объект религиозного туризма года», приуроченная к Году мира и созидания;

Номинация «Событийное мероприятие года».

Церемония торжественного награждения победителей состоится в декабре 2023 года.

Контактные данные: +375 (17) 327 25 11, info@belarustourism.by

mogilevnews.by