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В Беларуси создадут реестр информации о фактах домашнего насилия

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В Беларуси создадут реестр информации о фактах домашнего насилия

В Беларуси планируется усилить контроль за ситуацией с домашним насилием, для чего будет создан соответствующий реестр информации.

Как сообщает МВД Беларуси, Совет Министров принял постановление о создании реестра информации о фактах домашнего насилия.

В соответствии с постановлением Совета Министров №27 от 11 января 2023 года, Министерство внутренних дел Беларуси должно будет обеспечить создание реестра, в котором будет содержаться информация о фактах домашнего насилия.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета. Создать же сам реестр необходимо до 1 июля 2024 года.

Помимо самого распоряжения о создании реестра документ также включает в себя и другую информацию. В частности, порядок сбора, обработки и хранения информации, правила предоставления сведений и другие действия, связанные с реестром.

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