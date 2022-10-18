В Беларуси сотрудниками БЭП установлено свыше 70 фактов завышения цен

Подразделения БЭП активно включены в работу по выявлению фактов завышения цен в торговых объектах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Оперативники установили уже свыше 70 фактов завышения цен во всех регионах республики. В качестве объектов нарушители используют в основном мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, другие социально значимые товары, а также бытовую технику. Возбужден ряд уголовных дел за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

Так, в Барановичском районе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одного из продуктовых магазинов, который, зная о нормах принятой директивы, допустил повышение цены на йогурт известной белорусской марки. В Дзержинском районе заведующая торговым объектом по реализации бытовой химии дала указания подчиненным сотрудникам выставить для продажи пять наименований товара по необоснованно высокой стоимости. В Могилевском районе в противоправных действиях уличили директора общества с дополнительной ответственностью, который в корыстных целях установил в магазине одной из деревень района завышенную цену на сыр.

Подобные действия работников торговли причиняют существенный вред правам и законным интересам граждан, а также государственным и общественным интересам.

Работа по выявлению таких фактов продолжается.