В Беларуси собран первый миллион тонн зерна и рапса

Намолочено 820 тысяч тонн зерна и 370 тысяч тонн озимого рапса. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны на 11 процентах площадей (год назад – 6). В Брестской области – 22, Витебской – 6, Гомельской – 17, Гродненской – 8, Минской – 9, Могилевской – 6.

Если темпы жатвы опережают прошлогодние, то урожайность зерновых из-за летней жары и нехватки влаги ниже. В среднем по стране – 34 центнера с гектара (год назад – 36,6). В Брестской области – 36,1, Витебской – 30,1, Гомельской – 23,4, Гродненской – 45,1, Минской – 40,5, Могилевской – 33,0.