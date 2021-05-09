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В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага

belta.by 97 0

В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь празднуют сегодня в нашей стране.

Этот праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году и отмечается во второе воскресенье мая.

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