В Беларуси с начала года зарегистрировано 132 лесных пожара

С начала года в Беларуси зарегистрировано 132 лесных пожара, сообщил сегодня журналистам консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Алексей Бойко.

"Пожароопасный сезон в этом году продолжается. На 16 июня уже зарегистрировано 132 случая лесных пожаров общей площадью 212,6 га. За аналогичный период 2020 года количество лесных пожаров составляло 784 случая площадью 6 424,3 га", - отметил Алексей Бойко.

Государственной лесной охраной обнаружено 90 случаев пожаров (68% от общего количества), из них 58 с использованием систем и средств дистанционного видеонаблюдение. Выявление лесных пожаров также осуществлялось по оперативным данным МЧС - 20 случаев (14,9%), из них 7 - авиацией.

Основными причинами возгораний традиционно являются неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности. "Были пожары и от ударов молнией", - сказал консультант.

"Для осуществления тушения лесных пожаров в системе Минлесхоза имеется 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов противопожарного инвентаря. Численность команд и бригад, осуществляющих непосредственное тушение возгораний в лесном фонде, составляет 4 379 человек. Имеются также различные средства пожаротушения: 543 пожарных автомобиля, 27 вездеходов, 891 емкость для подвоза воды, 1 863 мотопомпы, 357 лесопожарных модулей, 344 воздуходувки, 924 бензопилы, 2 363 зажигательных аппарата, 12 907 ранцевых лесных опрыскивателей и 58 т огнетушащего вещества для борьбы с лесными пожарами. В системе Минлесхоза также насчитывается 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оборудованных 658 системами видеонаблюдения", - рассказал Алексей Бойко.

Для усиления охраны лесов от пожаров на территории лесного фонда продолжается работа по внедрению автоматизированной системы слежения и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием средств видеонаблюдения. "Система позволяет в автоматизированном режиме в короткие сроки и при минимальных затратах производить слежение и раннее обнаружение возникающих лесных пожаров, выявлять места и координаты очагов возгорания вплоть до 10-15 м", - подчеркнул консультант.

"Должностными лицами государственной лесной охраны проводится разъяснительная работа с населением. Однако проблема нарушения гражданами требований пожарной безопасности все еще остается актуальной. Так, с начала года за несоблюдение требований по ст.16.21 КоАП к ответственности было привлечено 60 человек, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню (ст.16.40 КоАП) - 3, а за разведение костров в запрещенных местах (ст.16.41 КоАП) - 15", - добавил Алексей Бойко.

В случаях угрозы возникновения лесных пожаров и ликвидации ЧС на территории лесного фонда могут вводится ограничения и запреты на посещение лесов. "В этом году трижды вводились подобные запреты, они действовали 3-4 дня. На сегодня таковых запретов и ограничений не введено", - продолжил консультант.

Алексей Бойко напомнил, что нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, (ч.1 ст.16.21) - влечет наложение штрафа в размере до 12 БВ, а за те же нарушения, но повлекшие уничтожение или повреждение леса либо торфяников грозит штраф до 30 БВ. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках (ст.16.40 КоАП) предусмотрен штраф от 10 до 30 БВ.