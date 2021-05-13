В Беларуси с начала года утонули 56 человек, сообщил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД" Дмитрий Барановский.

"В 2021 году утонули 56 человек, из них 8 несовершеннолетних. В 2020-м утонул 71 человек, гибель несовершеннолетних не допущена", - сказал Дмитрий Барановский.

По его словам, основной причиной гибели людей на воде является нарушение правил личной безопасности и оставление детей без присмотра. "За пять месяцев работники ОСВОД вынесли предупреждение более чем 8,5 тыс. граждан. В 2020 году было в два раза меньше. То есть работа ведется. Никто не стоит в стороне. Спасены 66 человек, из них 5 несовершеннолетних, в 2020 году - 31 человек и 4 несовершеннолетних, - отметил начальник отдела. - Налажено тесное взаимодействие МЧС и МВД в плане рейдовой работы в местах отдыха граждан у воды. Рейдовая работа в 2020 году зарекомендовала себя с положительной стороны".

Дмитрий Барановский добавил: продолжается подготовка пляжей к купальному сезону. В Беларуси, по его словам, на 13 мая готовы 350 пляжей. "Охранять спокойствие будут 466 матросов-спасателей", - констатировал он.