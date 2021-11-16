В Беларуси с 16 ноября повышаются цены на автомобильное топливо
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Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 16 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.
Так, с завтрашнего дня цена 1 л бензина на АЗС составит: АИ-92-К5-Евро - Br2, АИ-95-К5-Евро - Br2,10, АИ-98-К5-Евро - Br2,32, ДТ - Br2,10.
Изменение цен связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок. "Средняя котировка нефти в первой половине ноября 2021 года составила $83 за 1 баррель и выросла к январю 2021 года на 52%, в то время как цены на автобензины и дизельное топливо с начала года увеличились на 15,7%", - отметили в концерне.
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