В Беларуси с 16 ноября повышаются цены на автомобильное топливо

Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 16 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

Так, с завтрашнего дня цена 1 л бензина на АЗС составит: АИ-92-К5-Евро - Br2, АИ-95-К5-Евро - Br2,10, АИ-98-К5-Евро - Br2,32, ДТ - Br2,10.

Изменение цен связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок. "Средняя котировка нефти в первой половине ноября 2021 года составила $83 за 1 баррель и выросла к январю 2021 года на 52%, в то время как цены на автобензины и дизельное топливо с начала года увеличились на 15,7%", - отметили в концерне.