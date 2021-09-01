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Республиканский автопробег «Символ единства» пройдет во всех регионах страны с 3 по 14 сентября

mogilevnews 82 0

Республиканский автопробег «Символ единства» пройдет во всех регионах страны с 3 по 14 сентября

Республиканский автопробег «Символ единства»  пройдет во всех регионах страны с 3 по 14 сентября с последующей передачей эстафеты от одной области к другой. Цель данной акции — объединение в рамках  Года и Дня народного единства жителей страны, представителей местных органов власти, гражданского общества.

Старт мероприятия будет дан в Бресте 3 сентября от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой».   Могилевская область встретит  участников  автопробега 9 и 10 сентября.

— Символом единства выступит зерно. Каждый районный центр в мешочки поместит зерно нового урожая и  передаст их колонне участников  во главе с автомобилем Патриотов Беларуси, который поедет по всей стране. Такой ритуал проведут в социально значимом  для региона месте, — уточнил координатор  РОО «Патриоты Беларуси» Александр Иваненко. — Запланированы различные мероприятия с участием представителей местных органов власти, депутатов,  общественности, молодежи, ветеранов. Участники автопробега возложат  цветы возле памятных мест, поучаствуют в  митингах. Старт мероприятий в нашей области начнется в агрогородке  Александрия Шкловского района, а затем участники посетят все районы Приднепровского края. Завершится автопробег в Глусском районе.  Далее автопробег «Символ единства»  переместиться в   Гомельскую область.

Также  Александр Иваненко, который  неоднократно участвует в подобных мероприятиях, отметил,  что всех участников автопробега — от молодежи до пенсионеров объединяет любовь к своей родине. Это люди разных возрастов и профессий,  которые присоединились к участникам автопробега (и продолжают присоединяться) по велению сердца, выступая за поддержание стабильности в стране, за единую и независимую Беларусь.

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