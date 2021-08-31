В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы

С 1 сентября в Беларуси начнут выдавать биометрические документы. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Появится 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт. ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны. Биометрические же паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу. Если же гражданин не собирается выезжать, получать такой документ необязательно. Изготовление биометрического паспорта возможно только при наличии у заявителя ID-карты", - говорится в сообщении.

Также расширится функционал удостоверяющих личность документов. "Благодаря имеющейся в ID-карте личной электронной цифровой подписи можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг. Выдача ID-карты обойдется в 1,5 БВ, биометрического паспорта - 2 БВ. Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп - 1 и 1,5 БВ соответственно", - отметили в МВД.

Для получения биометрических документов необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации при первичном получении, а при их обмене - в любое подразделение по гражданству и миграции.

Менять ныне действующие паспорта на новые биометрические документы необязательно. Кроме того, продолжится выдача паспортов старого образца на прежних условиях, параллельно с новыми. Граждане самостоятельно решают, какой вид документа они хотят получить. Стоимость действующих паспортов не изменится, по ним можно выезжать за границу.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в Беларусь на биометрические будет проходить постепенно. До окончания срока своего действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами. С 1 сентября иностранные граждане смогут получить только биометрические документы.