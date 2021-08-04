В Беларуси проходит специальная программа «Мак». На Могилевщине уже уничтожено более 6 тонн наркосодержащих растений

В Беларуси проходит специальная программа «Мак». За минувшие два месяца ее проведения на территории Могилевской области сотрудниками милиции выявлено и уничтожено более 6 тонн наркосодержащих растений мака и конопли на общей площади более 8,5 га.

Оперативники подразделений по наркоконтролю совместно с другими службами, прежде всего, нацелены на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, а также на пресечение деятельности лиц, занимающихся выращиванием и возделыванием мака и конопли.

Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в органы внутренних дел о местах произрастания наркосодержащих растений и лицах, занимающихся их незаконным выращиванием!

Для тех, кто допустит незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические средства, все может закончиться административным штрафом в размере до 20 базовых величин.

При этом, не имеет значения, вы лично высадили наркосодержащие растения мака и конопли или же они сами разрослись у вас на участке. Сохраняйте бдительность и не допускайте их произрастания, чтобы избежать ответственности.

Административная ответственность:

Если незаконный посев и (или) выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершены без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, то это повлечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (ст. 17.1. КоАП Республики Беларусь).

Уголовная ответственность:

Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет (ст. 329 УК Республики Беларусь).

Срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет, если те же действия, совершенны повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее уже совершившим наркопреступления. А также – до 15 лет, если преступление было совершено в составе организованной группы.

Мероприятия в рамках специальной программы «Мак» проводятся по всей Беларуси с 1 июня, и продолжатся до 15 сентября.