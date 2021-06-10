В Беларуси прием документов в вузы начнется 20 июля, сказала сегодня журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.

"В этом году 20 июля начинается подача документов на бюджетную и платную формы обучения для лиц, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания", - сказала Ремма Герловская.

Консультант отметила, что также есть определенные особенности в сроках приема. "Они связаны с приемом на дневную форму на сельскохозяйственные специальности. Общие сроки приема документов заканчиваются 26 июля, а для тех, кто будет подавать документы на сельскохозяйственные специальности на дневную форму, - 28 июля. Такая же ситуация и с подачей документов на платную форму обучения. 9 августа закончится прием документов абитуриентов, поступающих на платной основе, а для абитуриентов, которые выбирают для себя сельское хозяйство - 10 августа", - добавила она.

Зачисление на бюджет планируется провести до 5 августа, а закончить вступительную кампанию в вузы - 11 августа зачислением на платную форму.

"В этом году 50 учреждений высшего образования осуществляет прием более чем по 340 специальностям, открыто более 20 новых специальностей в вузах, из них четыре являются абсолютно новыми", - подчеркнула Ремма Герловская.