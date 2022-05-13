В Беларуси посеяли лён на 85,9% площадей

В Беларуси посеяли лен на 85,9% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 13 мая, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (с гречихой и просом) засеяли на 692 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяны на 97% площадей, в Гродненской - на 96,2%, Минской - на 95,3%, Могилевской - на 92,4%. В Витебской и Гомельской областях сев завершен.

В целом яровой сев в Беларуси проведен на площади 1745,7 тыс. га, что составляет 78,6% плана. В Брестской области посеяно 92,2% площадей, в Витебской - 80,5%, Гомельской - 65%, Гродненской - 89,6%, Минской - 81,1%, Могилевской - 62,5% плана.

Сев гречихи выполнен на площади 6,62 тыс. га, или 20% плана, а проса - на 2,4 тыс. га, или 25,3%. Лен посеяли на 42,6 тыс. га, или 85,9% площадей, сахарную свеклу - на 91,8 тыс. га, или 93,2%, однолетние травы - на 148,4 тыс. га, или 55,7%. Овощные культуры посадили на 4,05 тыс. га, это 65,3% плана, картофель - на 17,6 тыс. га, что составляет 85,6%. Кукуруза посеяна на площади 677,5 тыс. га, или 63,7%.

Почву под сев яровых подготовили на 1928 тыс. га (86,8% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 2221,9 тыс. га.