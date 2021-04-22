В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала. В настоящее время подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство соответствующий проект указа. Об этом сообщила журналистам во время видеобрифинга начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Появление госпрограммы семейного капитала положительно повлияло на ситуацию с рождением третьих и последующих детей. С 2015 года таких детей рождается около 20 тыс. в год, их доля составляет 23% в общем числе рождений.

Открыто 97 тыс. вкладов по программе "Семейный капитал" на общую сумму Br2,5 млрд. "Эта цифра сопоставима с годовыми расходами на всю систему государственных пособий семьям с детьми", - обратила внимание начальник управления.

Досрочно семейный капитал использовала 31 тыс. многодетных семей (на 1 марта эта сумма превышала Br440 млн, или 18% от средств, зачисленных на депозитные счета). "Достаточно активно началось использование средств семейного капитала с 2020 года, когда были внесены изменения в законодательство и было предоставлено право досрочного использования на такие первоочередные направления для многодетных семей, как строительство жилья и получение образования", - отметила Марина Артеменко.

"В правительство уже внесен проект указа по вопросам семейного капитала, который предусматривает расширение направлений его использования", - добавила она.

При подготовке проекта указа изучалось мнение многодетных семей, государственных органов. На основании этого были выбраны наиболее востребованные у многодетных семей направления.

Например, предлагается еще больше расширить возможности досрочного использования семейного капитала для решения жилищных вопросов. В частности, направлять его на погашение задолженности по кредиту в случаях, когда граждане самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья (сейчас - только в случаях направления на строительство жилья в установленном порядке). Предлагается разрешить его использование для погашения жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы граждан, а также на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение.

В сфере образования возможности использования семейного капитала расширятся за счет его направления для оплаты образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и вузах ФПБ.

В проекте указа предусмотрено и абсолютно новое направление использования семейного капитала - на приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью.

"Проект указа содержит меры, направленные на ограничение нецелевого использования средств семейного капитала", - добавила Марина Артеменко.