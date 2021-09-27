В Беларуси отопление включено в 97% жилых домов, подлежащих включению от котельных. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

По информации ведомства, в связи с устойчивым похолоданием всеми облисполкомами и Минским горисполкомом согласовано начало отопительного сезона. Так, по состоянию на 8.00 27 сентября по республике включено отопление в 97% жилых домов, подлежащих включению от котельных. В Минске и Могилевской области отопление включено в 100% домов, в Витебской области - 99,8%, в Гомельской - 99%. В остальных областях подключение домов к отоплению, по оценке специалистов министерства, в ближайшие дни также приблизится к отметке 100%.

"В основном сегодня наши усилия направлены на наладку и регулировку систем отопления. Однако существует ряд проблем технического характера, которые мешают "прийти" теплу в дом, например, такие как завоздушивание систем отопления. Для их устранения необходимо определенное время, чтобы обойти большое количество домов. На сегодняшний день работники эксплуатирующих организаций жилищно-коммунального хозяйства оперативно устраняют возникшие проблемы", - добавили в МЖКХ.