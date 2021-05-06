В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности – Петришенко

В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.

"Сегодня в республике выстроена системная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Есть соответствующие результаты. По итогам первого квартала число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 9,5%, число пострадавших от преступлений детей - на 16,9%. Однако, к сожалению, абсолютные цифры по этим показателям еще высоки. Причина каждого такого случая - невнимание, попустительство либо несвоевременное оказание помощи несовершеннолетнему со стороны взрослых", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, события прошлого года выявили две тревожные тенденции.

"Первая - сознательное втягивание взрослыми, в том числе родителями, детей в противоправную деятельность, политические игры, манипулирование ими, а в ряде случаев - циничное использование их для шантажа. Вторая - деструктивное влияние информации, распространяемой в сети Интернет, различных мессенджерах и социальных сетях. При этом подавляющая часть таких преступлений совершается дома, за закрытыми дверями", - обратил внимание вице-премьер. На заседании обсуждалось, как эффективно решать данные вопросы, что необходимо сделать государственным органам и организациям для профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями.

"Хотелось бы попросить всех родителей, чтобы они внимательно следили за своими детьми, потому что правонарушения осуществляются подростками в основном в ночное время, когда они должны быть дома. Так что пусть ваши дети будут с вами. Семейные традиции, здоровый образ жизни - приучайте их к этому. Детей нужно воспитывать в духе необходимых ценностных параметров, - призвал Игорь Петришенко. - Кстати, на это обратил внимание и Комитет ООН по правам ребенка в своем периодическом обзоре по итогам прошлого года. Нам необходимо сосредоточить внимание как на профилактике преступного поведения детей, так и на воспитательном процессе, традиционных семейных ценностях".

На заседании затрагивалась и тема патриотического воспитания. "Сейчас Год народного единства, и патриотические акции проводятся в течение всего года. Мы активно работаем с нашей молодежью. Это особенно актуально накануне Дня Победы. Молодежь возлагает цветы в память о жертвах Великой Отечественной войны, поздравляет ветеранов с этим праздником", - отметил вице-премьер.