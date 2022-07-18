В Беларуси ограничено купание в 4 зонах рекреации, запрещено в 12 (в том числе и в Бобруйске)

Купание и занятие водными видами спорта ограничено в четырех зонах рекреации Беларуси, запрещено в двенадцати, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено на пляже "Западный" на реке Сож Гомеля в микрорайоне Шведская горка и на городском пляже №2 КУП "ДЭП Бобруйска" на реке Березина в Бобруйске Могилевской области, а также в двух местах Минской области - пляжной зоне на Саковичском озере в деревне Саковичи Солигорского района и месте массового отдыха на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической в Слуцке.

Купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта запрещены в двенадцати зонах рекреации. В Гомельской области в списке городской пляж в парке культуры и отдыха "Приднепровский" на реке Днепр города Жлобина и зона массового отдыха у воды с пляжем для купания на реке Днепр (в районе Центра олимпийского резерва) в Жлобине, а в Минской - пляжная зона водоема филиала "Санаторий "Сосновый Бор" ОАО "Белагроздравница" на реке Рыбчанка в Радошковичском сельсовете. В Могилевской области запрет коснулся пляжей на городском пруду в Климовичах, №1 КУП "ДЭП Бобруйска" на реке Березина в Бобруйске, на реке Днепр агрогородка Полыковичи и водоема в деревне Вильчицы Могилевского района, городского пляжа, расположенного на правобережье Днепра (вблизи Ледовой арены) в Шклове, и пляжа на реке Бася в Чаусах на ул.Верхнеяловской. В Могилеве нельзя купаться на городском пляже на Днепре, пляжах Печерского и Гребеневского водохранилищ.

Купание детей и взрослых приостановлено в двух зонах рекреации: пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске Минской области и на пляже ДУП "Санаторий им.В.И.Ленина" на реке Березина в Бобруйске Могилевской области.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 8 по 14 июля обследовали 344 зоны рекреации. Было исследовано 864 пробы воды, из них 35 не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим и 22 - по санитарно-химическим показателям. Государственный санитарный надзор за содержанием зон рекреации в период купального сезона 2022 года продолжается.