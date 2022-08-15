В Беларуси обновили порядок работы детсадов

Минобразования утвердило новый порядок работы дошкольных учебных заведений. Это закреплено постановлением ведомства от 4 августа 2022 года №230, сообщается со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Постановление затрагивает порядок работы всех дошкольных учреждений республики, в том числе частных.
Согласно постановлению Минобразования, обучение в дошкольных учреждениях может проходить на двух государственных языках. Учреждениям предоставляется возможность создавать санаторные группы. В период каникул из-за сокращения числа воспитанников руководство может самостоятельно принимать решение о переформировании или закрытии групп. При этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования и учтена складывающаяся эпидемиологическая ситуация.
Постановление №230 вступает в силу с 1 сентября 2022 года.