В Беларуси обновили порядок работы детсадов

Минобразования утвердило новый порядок работы дошкольных учебных заведений. Это закреплено постановлением ведомства от 4 августа 2022 года №230, сообщается со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Постановление затрагивает порядок работы всех дошкольных учреждений республики, в том числе частных.

В постановлении прописаны основные задачи дошкольных учреждений, главными из которых являются охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечение разностороннего развития личности ребенка. Помимо этого, обновленный порядок работы учреждений дошкольного образования предусматривает создание условий для приобретения детьми социальных навыков и опыта в зависимости от возраста и возможностей. Кроме того, в обновленном постановлении Минобразования прописано, что дошкольные учебные заведения должны способствовать формированию у детей нравственных норм, а также проводить занятия для подготовки к дальнейшему образованию.

Согласно постановлению Минобразования, обучение в дошкольных учреждениях может проходить на двух государственных языках. Учреждениям предоставляется возможность создавать санаторные группы. В период каникул из-за сокращения числа воспитанников руководство может самостоятельно принимать решение о переформировании или закрытии групп. При этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования и учтена складывающаяся эпидемиологическая ситуация.

Постановление №230 вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

БЕЛТА.