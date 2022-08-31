В Беларуси намолотили 8 млн тонн зерна

В Беларуси намолотили 8 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Сегодня белорусские аграрии преодолели новый рубеж и намолотили 8 млн т зерна", - рассказали в ведомстве.

По информации министерства, на утро 31 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях убраны с 2,094 млн га, что составляет 96,3% от плана. В Брестской области убрано 98,2% площадей (350,3 тыс. га), Витебской - 91,4% (329 тыс. га), Гомельской - 97,7% (340,7 тыс. га), Гродненской - 96,3% (300,7 тыс. га), Минской - 97,6% (447,7 тыс. га), Могилевской - 96,4% (326 тыс. га).

Также в Беларуси убрали просо с 3,58 тыс. га, или 30,3% от запланированной площади, намолотили 8,72 тыс. т с урожайностью 24,4 ц/га. Гречиха убрана с 5,2 тыс. га (15%), намолочено 7,01 тыс. т при урожайности 13,5 ц/га.

Рапс убрали с 323,9 тыс. га, что составляет 89,5% к уборочной площади, намолотили 843,1 тыс. т при средней урожайности 26 ц/га. Ярового рапса намолотили 38,8 тыс. т.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.