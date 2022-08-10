В Беларуси намолотили 4 млн тонн зерна

В Беларуси намолотили 4 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Днем, 10 августа, белорусские аграрии намолотили 4 млн т зерна", - сообщили в министерстве.

По данным утренней оперативной информации, в республике было намолочено 3836,6 тыс. т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га. Однако к середине дня аграрии превысили этот рубеж.

В Минсельхозпроде отметили, что урожайность зерна в этом году значительно выше: "В прошлом году на аналогичный период урожайность зерновых составляла 32 ц/га, что на 5 ц/га ниже нынешних показателей. Это позволяет нам делать прогнозы на увеличение урожая", - рассказали в министерстве.

Синоптики обещают достаточно благоприятную погоду для уборки зерновых. Закончить массовую уборку в Беларуси планируют примерно с 20 по 25 августа.