В Беларуси намолочено 9 млн тонн зерна с учетом рапса

В Беларуси намолочено 9 млн т зерна с учетом рапса. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Сегодня белорусские аграрии намолотили 9,011 млн т зерна с учетом рапса. Это на 1,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожайность зерновых в целом по стране также выше прошлогоднего показателя", - пояснил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.

Рапс в Беларуси убрали с 342 тыс. га, что составляет 95,4% к уборочной площади, намолотили 873 тыс. т при средней урожайности 25,5 ц/га. Без учета данной культуры всеми категориями хозяйств намолочено 8,138 млн т зерна.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях убраны с 2,140 млн га, что составляет 98,7% от плана. В Брестской области убрано 99,1% площадей (353,5 тыс. га), Витебской области - 97,8% (345,7 тыс. га), Гомельской - 99,5% (347,2 тыс. га), Гродненской - 98,6% (307,9 тыс. га), Минской - 98,7% (453 тыс. га), Могилевской - 98,7% (333,5 тыс. га).

Также в Беларуси убрали просо с 6,52 тыс. га, или 55,9% от запланированной площади, намолотили 16 тыс. т с урожайностью 24,5 ц/га. Гречиха убрана с 15,4 тыс. га (44,5%), намолочено 20,8 тыс. т при урожайности 13,5 ц/га. Ярового рапса намолотили 68,5 тыс. т.

В Гродненской и Минской областях началась уборка сахарной свеклы.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.