В Беларуси можно было наблюдать суперлуние
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В Беларуси в ночь с 26 на 27 мая в просветах между тучами можно наблюдать суперлуние. Это второе суперлуние 2021 года.
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