0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

В Беларуси можно было наблюдать суперлуние

БелТА 93 0

В Беларуси можно было наблюдать суперлуние

В Беларуси в ночь с 26 на 27 мая в просветах между тучами можно наблюдать суперлуние. Это второе суперлуние 2021 года.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿