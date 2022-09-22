В Беларуси кормов заготовлено больше прошлогоднего

На условную голову КРС сейчас заготовлено по 19,84 центнера кормовых единиц травяных кормов против 19,1 год назад. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Сейчас активно идет закладка кукурузного силоса. Его уже заготовлено 40 процентов к плану. После завершения этого вида работ запасы кормов значительно пополнятся.

Уборка кукурузы на зерно только разворачивается. Из намеченной 301 тысячи гектаров обмолочены 8 тысяч. Собрано 60 тысяч тонн. Урожайность значительно выше прошлогодней: теперь она 76 центнеров с гектара против 61 в 2021-м.

Одновременно с уборкой урожая текущего года закладывается основа будущего. Посеяны 43 процента озимых зерновых. В Брестской области семена легли в почву на 47 процентах площадей, Витебской – 38, Гомельской – 28, Гродненской – 49, Минской – 51, Могилевской – 48.