В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Во второй половине текущей недели погоду в Беларуси буквально лихорадит, и в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас с сентября в середину ноября. Сегодня в большинстве стран Восточной Европы погоду будет формировать теплая часть скандинавского циклона и в середине дня в нашей стране ожидаются почти сентябрьские температуры - плюс 14-20, правда, радоваться теплу будет мешать порывистый юго-западный ветер, - рассказали в Белгидромете. - Такой взрывной всплеск тепла будет недолгим. Уже в пятницу через Беларусь начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Температура начнет понижаться. Изменение характера погоды будет сопровождаться "барической пилой" - сегодня атмосферное давление падает, завтра начнет активно расти".

В пятницу, 22 октября, ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Прогнозируется сильный порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит плюс 4-9. Днем будет 8-14 градусов тепла.

В субботу, 23 октября, республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и прохладных воздушных масс, смещающихся с Балтики. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер порывистый, местами по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 3-8. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов тепла.

В воскресенье, 24 октября, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Похолодает. Облаков станет меньше и осадки во многих регионах прекратятся, лишь ночью по северо-востоку страны, где еще скажется влияние атмосферного фронта, пройдут небольшие кратковременные дожди, при этом кое-где возможен первый в этом сезоне символический снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет плюс 4-10.

В понедельник-вторник, 25-26 октября, погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 3 градусов. Днем будет находиться в пределах от плюс 5-7 до плюс 10-12 градусов.

С середины следующей недели холодный воздух покинет Беларусь и установится умеренно-теплая для конца октября погода.