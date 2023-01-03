В Беларуси изменился порядок подачи электронных обращений

С 2 января 2023 года электронные обращения можно подать только с использованием государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Ответы и уведомления на такие обращения также будут направляться посредством данной системы. По желанию заявителя ответ на электронное обращение, как и прежде, может быть направлен в письменном виде.

"Очевидным преимуществом внедрения такого инструмента является повышение удобства заявителей при подаче электронных обращений и получения ответов на них. По сути, вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте государственного органа или иной государственной организации заявителю предоставляется единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к системе учета и обработки обращений. После его отправки система учета и обработки обращений позволяет настроить получение мгновенного онлайн или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение. При этом вся информация о поданных электронных обращениях и полученных на них ответах (уведомлениях) будет доступна заявителю в одном месте посредством личного электронного кабинета в системе", - рассказали в Минсвязи.

Доступ к системе учета и обработки обращений будет организован по адресу https://обращения.бел/. Перед подачей электронного обращения заявителю необходимо идентифицироваться и авторизоваться в системе. Для этого предусмотрены гибкие инструменты в целях обеспечения охвата широкого круга заявителей.

Граждане идентифицируются в системе с использованием логина и пароля, сформированных ими в процессе регистрации в системе, при этом предусматривается обязательное подтверждение факта регистрации по номеру мобильного телефона, учетной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи или сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.

Для юридических лиц при прохождении процедур идентификации в системе предусматривается использование только сертификата открытого ключа либо ID-карты, принадлежащей руководителю или лицу, уполномоченному подписывать обращения.

После идентификации и аутентификации заявителя в системе учета и обработки обращений ему предоставляется функционал, позволяющий в полном объеме реализовать его право на подачу электронных обращений, предусмотренное законодательством. Таким образом, при желании подать электронное обращение заявителю потребуется только войти в систему посредством одного из перечисленных способов без необходимости многократного ввода одних и тех же реквизитных данных (ФИО, адрес места жительства и т.п.), которые требуются в настоящее время при подаче каждого электронного обращения.