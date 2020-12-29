В Беларуси газифицированы все городские поселки

Торжественная церемония пуска природного газа прошла сегодня в городском поселке Кривичи Мядельского района Минской области с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича. Таким образом, в Беларуси газифицированы природным газом все городские поселки.

Для реализации проекта было построено 29 км газовых сетей. Голубое топливо придет в дома более 600 местных жителей, объекты социальной сферы, будут газифицированы природным газом близлежащие населенные пункты.

"Сегодняшнее мероприятие можно назвать историческим, так как мы газифицируем последний городской поселок Кривичи - из 86 поселков городского, рабочего и курортного типа, которые были газифицированы", - отметил Виктор Каранкевич. Пуск газа в Кривичах он назвал примером успешного сотрудничества Министерства энергетики и Миноблисполкома.

Всего в Минской области в 2020 году построено около 300 км газовых сетей, газифицировано 5,9 тыс. квартир.

"Глава государства уделяет особое внимание повышению качества жизни граждан, и газификация - одно из важных для этого направлений", - подчеркнул министр.

В свою очередь генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко напомнил, что газификация в Беларуси началась в 1960 году. "За это время проведена колоссальная работа, проложено более 63 тыс. км газовых сетей, мы газифицировали природным газом все районные центры", - констатировал он.

Александр Турчин добавил, что пуск газа в Кривичах важен не только для жителей городского поселка, но и для развития производства, особенно в сельском хозяйстве. "Зерносушильные комплексы, которые работают на газу, намного эффективнее", - констатировал он.

Виктор Каранкевич и Александр Турчин пообщались с участниками мероприятия, ответили на вопросы жителей и представителей рабочих коллективов, которые касались дальнейших перспектив газификации и реализации инвестпроектов в Минской области в этой сфере.