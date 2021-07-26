В Беларуси 30 июля пройдет Единый день безопасности дорожного «Набирая скорость – не останови жизнь!»

30 июля по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Набирая скорость – не останови жизнь!». Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно – транспортных происшествий по причине нарушения скоростных режимов движения.

Скорость – первопричина всех бед на дороге. Превышение скорости или неправильный ее выбор – особенный вид водительских «грехов». Такая езда опасна и может привести к тяжелым последствиям. В то же время, относительно небольшое превышение установленного скоростного режима многие считают вполне нормальным. Более того, отдельные водители думают, что это даже и не нарушение по большому счету, главное для них – не попасться инспектору или под камеру фотофиксации.

Водители лихачат по разным причинам: кто-то торопится утром на работу, кто-то слишком уверен в своих силах и считает, что сможет справиться с любой дорожной ситуацией, ведь за рулем столько лет, а кто-то просто забывается и на ровной дороге в отсутствие помех, задумавшись, набирает скорость, превышая установленный предел.

Необходимо помнить, что согласно законам физики, при увеличении скорости тяжесть последствий дорожных происшествий возрастает в геометрической прогрессии. При ДТП на скорости 30 км/ч – риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч– 40%, а при 65 км/ч– уже 84%.

Помните, что дорожные знаки, установленные вдоль дороги, находятся там неслучайно. И если Вы увидели знак «Опасный поворот», «Неровная дорога», «Аварийно-опасный участок», «Сужение дороги» и т.п., то нужно не думать о том, «зачем его тут повесили, здесь же нормально» или «меня пронесёт», а обязательно снизить скорость. А уж если есть знак «Ограничение максимальной скорости», то его требования даже не подлежат обсуждению.

Снижение скорости обязательно, если по ходу движения установлен знак «Дети». Ведь на таком участке дороги, даже если вы сейчас и не видите этих маленьких «непосед», не исключена вероятность того, что они не появятся здесь через секунду… и тогда может произойти самая ужасная трагедия, которая только может случиться на дороге.

К сожалению, в вопросе о выборе допустимой скорости большинство водителей порой ориентируются только на знаки, ограничивающие ее на том или ином участке дороги. Между тем такой знак не рекомендация, а обозначение предела, который нельзя превосходить ни при каких условиях. Многие водители, потерпевшие аварию, сетуют на то, что знак разрешал ему двигаться с еще большей скоростью. Однако соотносить скорость надо не только со знаком, а с конкретной обстановкой, то есть учитывать интенсивность движения, обзорность дороги, особенности состояния транспортного средства, погодные условия, состояние проезжей части, а также немаловажную роль играет стаж водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что за превышение установленной скорости движения от десяти до двадцати километров в час наступает административная ответственность в виде штрафа в размере до одной базовой величины; превышение от двадцати до тридцати километров в час – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин; от тридцати до сорока километров в час – влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин; за превышение установленной скорости движения на сорок и более километров в час – наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.

За действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома