В Беларуси 2 июня повышаются цены на автомобильное топливо

В Беларуси со 2 июня изменяются цены на топливо. Такая информация опубликована на сайте концерна "Белнефтехим".

"С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку", - отметили в "Белнефтехиме".

Предельный уровень стоимости моторного топлива на автозаправочных станциях изменяется со 2 июня. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,85, АИ-95-К5-Евро - Br1,95, АИ-98-К5-Евро - Br2,17, дизельного топлива - Br1,95.